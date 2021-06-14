Emine Erdoğan, Belçika'daki Türk STK'larının temsilcileriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, Belçika'daki Türk STK'larının temsilcileriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, "Maarif Vakfı’nın düzenlediği istişare toplantısında STK temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek, faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik ediyor.

Emine Erdoğan, Brüksel'de 'Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın' temsilcileriyle bir araya geldi.

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPTIK"

Emne Erdoğan görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Liderler Zirvesi vesilesiyle Brüksel’de, Maarif Vakfı’nın düzenlediği istişare toplantısında STK temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık.

Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.