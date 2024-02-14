Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı Başkanı Steiner ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dubai kentinde düzenlenen, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu'nda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner ile bir araya geldi.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onur konuğu olarak Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere Dubai'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Dubai'ye giden eşi Emine Erdoğan ise "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu"nda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner ile görüştü.

Emine Erdoğan görüşmede; Steiner'a 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde UNDP başta olmak üzere, destek sunan tüm BM ofislerinin çalışmalarının kıymetli olduğunu belirterek teşekkür etti.

Kültürlerin ve dinlerin sürdürülebilir olmayı öğütlediğini belirtti

Emine Erdoğan, kültürlerin ve dinlerin sürdürülebilir olmayı öğütlediğini; öz yaşam biçimine dönülmesi gerektiğini söyledi.

Steiner, kendisinin daha önce BM Çevre Programı İcra Direktörlüğü tecrübesi olduğunu belirterek mevcut görevinde çevre temelli ve sürdürülebilir kalkınmayı önemsediğini ifade etti.

Sıfır Atık'a dair çabalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi

Atık yönetiminin kendi çalışma alanlarında önemli bir yer kapladığını söyleyen Steiner, Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" konusunda yaptıklarının ve çabalarının dünya için anlamlı olduğunu, Türkiye’deki Sıfır Atık Projesi gibi önemli uygulamaların liderlik yapılarak küresele taşınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vazgeçilmez addedilen plastiklerin, hayatın her alanında kullanılması neticesinde, ciddi bir tehditle karşı karşıya olunduğu konuşulan görüşmede, Türkiye’de veya New York’ta yeniden bir araya gelinmesi temennisinde bulunuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)