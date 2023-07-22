Emine Erdoğan: Devletimiz afetlerin başladığı ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla varlığını hissettirdi

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanlığını yaptığı Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Sofraları Hayır Çarşısı” programına katıldı.

Programda Emine Erdoğan’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta ve deprem bölgesine hizmet götüren belediye başkanları yer aldı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen hayır çarşısına deprem bölgesinden gelen vatandaşlar sergilerini açarken hayırseverler ise alışverişlerini yaptı.

Programda konuşan Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Örgün eğitimlerin yanı sıra meslek edindirme kurslarını çok önemsediğini belirten Emine Erdoğan şöyle devam etti:

Toplumsal sorunları hep birlikte çözebileceğimize değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söyledi:

Asrın felaketini yaşadık. Sözlerime başlarken yakınlarımız, dostlarımız, akrabalarımız ve bütün kayıplarımız için bir kez daha rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Allah bize bir kez daha böyle bir felaket yaşatmasın. Milli Eğitim Bakanlığı sadece eğitim öğretim sürecinin dört ve arasındaki okullardan ibaret olmadığı, sadece öğretmen ve öğrencilerle birlikte yürütülmeyeceğini bu etkinlikle birlikte bir kez daha ortaya koyuyoruz. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak sizlerin huzurunda şunu söylemek istiyorum; eğitim mevzusu yediden yetmişe bütün toplumsal sorunlarımızı ilgilendirir. Böyle olduğu içinde hep beraber bütün toplum olarak, toplumsal eğitim seferliği ilan edip hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bugün burada açılışını yaptığımız etkinliğimiz de aslında Milli Eğitim Bakanlığının bu misyonundan hareketle yapılmış bir etkinliktir. Biz Bakanlık olarak eğitimi toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaşabilecek, toplumun en çözülmesi zor problemlerini devreye girebilecek bir sektör olarak görüyoruz. Kendimizi bu sorumluluğun bilinciyle hareket eden bir tilt olarak tanımlıyoruz. İnşallah bu ve buna benzer etkinliklerimiz devam edecek. Ben tekrar bütün toplumun bütün kesimlerinden eğitime destek ve katkı vermelerini ve bu seferberliğin bir parçası olmalarını özellikle rica ediyorum. Bakanlık olarak kapımız bütün bu işbirliklerine ve katkı çabalarına açık inşallah hep birlikte bütün bu sorunları güzel bir şekilde halletmiş olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde örgün eğitim çağı dışındaki bireylere hitap eden yerlerimiz var. Bunlardan bir tanesi başta Halk Eğitim Merkezi olmak üzere olgunlaşmalar ve diğer mesleki eğitim veren birimlerimiz. Sürekli zaten bu anlamda katkı veren ve çaba sarf eden canlı, işlek bir mekanizma söz konusudur. Bugün bu hayır çarşısında ürünlerini hep birlikte sergileyecekleri 11 ilde toplam 50 bin kurs açılmış durumdadır. 50 bin kursta 650 binin üzerinde kursiyerimiz bizden eğitim aldı. Sertifika alarak ürünler ürettiler.