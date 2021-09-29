Emine Erdoğan: Eğitimleri yarıda kalan kadınlarımız okula devam edecek

Nerede Kalmıştık projesinin tanıtım toplantısında konuşan Emine Erdoğan, kadınlara ve kız çocuklarına projeye katılmaları için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, lise eğitimini yarıda bırakan kadınlar için ‘Nerde kalmıştık’ adıyla başlatılan projesinin tanıtımı bugün gerçekleşti.

AK Parti Kadın Kolları’nın yürüteceği projeyle, lise eğitimini yarıda bırakmış veya liseye hiç başlayamamış kadınların lise diplomalarını almaları amaçlanıyor.

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de katıldı.

"OKULA KALDIKLARI YERDEN DEVAM EDECEKLER"

Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, hükümetin gerçekleşecek projeye dair hassasiyeti en ön sıralara taşıdığını belirtti. Erdoğan, "Hepimize büyük bir heyecan veren 'Nerede Kalmıştık' projesini hayata geçiriyoruz. Bir sebeple eğitimleri yarıda kalan kadınlarımız ve kız çocuklarımız, okula kaldıkları yerden devam edecekler. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin, okul sıralarının özlemini, hasretliklerin en büyüğü olarak yaşar. Bu projeyle 81 ilimizde açık öğretim liselerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz, kadınlarımızı hem diploma sahibi yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da 'Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı'ndan istifade edebilecek." dedi.

"KADININ EN ÜST MERTEBEDE OLDUĞUNU GÖRÜRÜZ"

Yeterli eğitimi alan kadınların, aileden güçlü topluma geçişi sağlayan en önemli aktörler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Takdir edersiniz ki kadınlar aynı zamanda toplumlarının aynasıdır. Köklerimize baktığınızda, medeniyet anlayışımızda kadının en üst mertebede olduğunu görürüz. Anadolu'da kadının, sosyal ve ekonomik hayatın önde gelen bir parçası olduğu hakikattir. Bacıyan-ı Rum, Anadolu Kadınlar Birliği'nin, topluma yön veren konumları bugün bile şaşkınlık vericidir. Yüzyıllar öncesinde zanaatla ilgilenmişler, yeri gelince vatan müdafaası yapmışlardır. Sosyal sorunlara eğilmişler; dayanışmanın, el uzatmanın, birbirini kalkındırmanın en güzel örnekliklerini sergilemişlerdir.

Gençlere yol göstermişler, yetimlere sahip çıkmışlar, yaşlıları himaye etmişlerdir. Maddi sıkıntı içindeki insanlara ekonomik ferahlık sağlayacak yardımlaşma kanalları oluşturmuşlardır. Kadınlarımız, bu mirasa her dönem sahip çıkmış, Kurtuluş Savaşı'nda, bir ülkenin yeniden doğuşunda ve geleceğe attığı adımlarda emsalsiz örnekler sergilemişlerdir."





"BU CESARETİ GÖSTERMENİZİ İSTİYORUM"

Kadın ve kız çocuklarına seslenen Emine Erdoğan, "Eğitiminiz hangi sebeple yarım kalmış olursa olsun, kendinizi gerçekleştirme serüveniniz hala devam ediyor. Hayatta geç kalınmayan ender şeylerden biri, eğitimdir. İnsan her yaşta, yeniden başlayabilir. Sizden de bu cesareti göstermenizi istiyorum. Bilgi çağı dediğimiz ve teknolojinin hakim güç olduğu günümüzde eğitim, bu dünyaya girmemizi sağlayan tek bilettir." dedi.

"KAYIT TARİHİNİ UZATTIK"

Toplantıda yaptığı konuşmada kayıt olmak isteyenlere müjde veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Özellikle açık öğretim sınavlarına erişimi artırabilmek için yurt içi ve yurt dışı açık öğretim sınavlarını dijital platformlar aracılığıyla online olarak yapacağız. Dolayısıyla bu projeden faydalanmak isteyen kadınlarımız, eğitimlerini çok rahat bir şekilde tamamlayabilecek. Bugün tanıtımını yaptığımız projeye katılımı artırmak için açık öğretim ve olgunlaşma enstitüleri kayıtlarımızı aslında kapanmıştı. 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattığımızın müjdesini de buradan duyurmak isterim."

Emine Erdoğan, toplantının sonunda projeyi hazırlayan AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.