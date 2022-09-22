Emine Erdoğan, Fransız First Lady Macron ile Türkevi'nde buluştu

BM Genel Kurulu nedeniyle New York'a giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 77'ncisi, ABD'nin New York eyaletinde düzenlendi.

Genel Kurul nedeniyle New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da katıldı.

First Lady Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Proje için tebrik etti

Macron, görüşmede, Emine Erdoğan'ı iklim kriziyle mücadele kapsamında BM ile Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın imzalanmasından ötürü tebrik etti ve bu proje hakkında detaylı bilgi aldı.

Sağlık ve eğitim projeleri konuşuldu

Brigitte Macron ve Emine Erdoğan, çevrenin yanı sıra sağlık ve eğitimle ilgili yürütülen projeler hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Brigitte Macron, gençlerin sosyal medyada uğradığı zorbalık ve sosyal medyanın kontrolsüzlüğüne dikkat çekerken, Emine Erdoğan da bunun uluslararası bir sorun olduğunu vurguladı.

"Tüm ülkelerde bir yaşam biçimine dönüştüreceğiz"

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:

"Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk destek veren lider eşlerinden olan Bayan Macron'a iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. İklim değişikliği ile mücadelede birlik olacağımız hususunda Bayan Macron ile hemfikiriz. İyi Niyet Beyanı vesilesiyle Sıfır Atık'ı tüm ülkelerde bir yaşam biçimi haline dönüştüreceğiz."