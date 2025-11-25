Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın eşi Kim Hea Kyung ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Kim Hea Kyung'u kütüphaneye gelişinde samimi şekilde karşıladı.

GÜNEY KORELİ MİSAFİRİNE KİTAP HEDİYE ETTİ

Kütüphanenin Cihannüma Salonu'na geçen lider eşleri, Güney Kore Kitaplığı'ndaki eserleri inceledi.

Erdoğan, misafirine, Mevlana'nın 'Mesnevi' eserinin İngilizce baskısı ile 'Anadolu Selçuklu Çağı Mirası' ve 'The Turks' kitaplarını hediye etti.

LİDER EŞLERİ KÜTÜPHANEDE ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Emine Erdoğan ve Kim, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ne geçerek buradaki çocuklarla da bir araya geldi.

Kim, kendisini "Hoş geldiniz." diye karşılayan çocuklara, "Merhaba." diyerek karşılık verdi.

Atık malzemelerden figürünü yaptıkları Tulumtaş Mağarası'nın özelliklerini anlatan çocuklar, Emine Erdoğan ve Kim ile mağaranın sarkıt ve dikitlerine eklemeler yaptı.

Lider eşlerine pusula deneyini gösteren çocuklar, mozaik üzerine de Piri Reis haritasının görselini işledi.

Emine Erdoğan ve Kim, yaptıkları etkinlikleri ilgiyle izledikleri çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

KİM, SOF KUMAŞI ÜRÜNLERİ BEĞENEREK İNCELEDİ

Lider eşleri, daha sonra 'Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu' sergisini ziyaret etti.

Ankara Valiliğince patenti alınan sof kumaşından yapılan ürünleri yakından inceleyen Kim, kumaşları çok beğendiğini dile getirdi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu da lider eşlerine mini konser verdi.

Kim, çocukların söylediği 'Arirang' isimli Kore halk şarkısına eşlik etti.

Lider eşleri, sanatçılar Merve Başoğlu ve Muhammet Başoğlu'nun müzik dinletisini de ilgiyle izledi.

LİDER EŞLERİ, SERGİ ESERLERİNİ YAKINDAN İNCELEDİ

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji projesi 'Geleceğe Miras' kapsamında yapılan kazılarla bulunan eserlerin yer aldığı 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni de gezen Emine Erdoğan ve Kim, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykelin de yer aldığı sergideki eserleri yakından inceledi.

KİM'DEN 'KÜRESEL SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANI'NA DESTEK

Kütüphane ziyaretinin ardından Devlet Konukevi'ne geçen lider eşleri, burada ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kim, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve ilk imzacısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Emine Erdoğan, Kim ile programına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Ülkemize resmi ziyarette bulunan Güney Kore Devlet Başkanı'nın değerli eşi Kim Hea Kyung Hanımefendi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde bir araya geldik. Güney Kore kitaplığında iki ülke arasındaki kültürel yakınlığı yansıtan seçkin eserleri inceledik. Anadolu'nun emeğini ve ustalığını yansıtan 'Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu' sergisini gezdik. Sof kumaşının asırlara yayılan yolculuğunu kendilerine anlatma fırsatı bulmak ayrıca kıymetliydi.

"BU ZİYARETİN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMESİNİ DİLİYORUM"