Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Mikasa ile bir araya geldi

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, bir dizi program için Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mikasa'yı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde ağırladı.

KABULDE HAZIR BULUNAN İSİMLER

Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da hazır bulundu.

EMİNE ERDOĞAN, KAZI ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Görüşmede Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Japonya ve Anadolu Arkeoloji Enstitüsü öncülüğünde Türkiye'de yapılan arkeolojik kazıların çok kıymetli olduğunu belirtti.

Bu çalışmaların geleceğe yönelik önemine işaret eden Erdoğan, kazı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Emine Erdoğan, Şanlıurfa'da Ayanlar Ören Yeri'nde 20 Eylül'de başlayacak kazının da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mikasa ise kazı çalışmalarının, iki ülkenin kültürel miras alışverişi konusunda önemli olduğunu ifade etti.

İKİ ÜLKENİN ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜ ELE ALINDI

İki ülkenin zengin mutfak kültürünün de ele alındığı görüşmede Mikasa, Türkiye ve Japonya'nın önemli tarihi medeniyetlere sahip olduğunu dile getirdi.

Mikasa'nın, Türk kültürünün geleneksel öğelerinden telkari tekniğiyle yapılmış broş takması ve sürdüğü ojede Türk ve Japon bayraklarının yer alması dikkati çekti.

"GÖRÜŞMEMİZDE KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASI VE GASTRONOMİ BAŞTA OLMAK ÜZERE PEK ÇOK KONUYU ELE ALDIK"

Emine Erdoğan, Mikasa ile görüşmesine ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: