Emine Erdoğan kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle buluştu Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 'Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı'na katılan Emine Erdoğan, burada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, mazlum coğrafyalara umut olmaya el birliğiyle devam edeceklerini vurguladı.

AA

Ankara'da hafta boyunca büyükelçi hareketliliği yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı"na katıldı.

Burada konuşma yapan Emine Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, bağımsızlık savaşımızın kalbinde, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadınlarımızla, bir arada olmaktan gururluyum." ifadesini kullandı.

Balkanlardan Yemen'e, Kudüs'e, Hicaz'a, Afrika'ya kadar çoğunluğu hayırsever kadınların banisi olduğu vakıfların, hala yaşatıldığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Milletimizin ismi, dünyanın bütün mazlumlarının gönül mabetlerinde, merhamet, şefkat, cömertlikle özdeşleşiyor." diye konuştu.

"Türkiye her daim sahada olacak"

Büyükelçilerin de görev yerlerinde dokundukları hayatlarla, bütün dünyayı gönül coğrafyasına kattıklarını belirten Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

Üretken kadınların el emeklerinin, adil bir pazarda satılabilmesi için Afrika Evi gibi girişimlerimizle, mazlum coğrafyalara umut olmaya elbirliğiyle devam edeceğiz. Türkiye her daim sahada olacak, dünyanın vicdanı olmaya devam edecek. Bununla beraber bizim yegane sermayemiz hayırseverliğimiz değil, dünyanın tektipleşen kültürüne derman olabilecek, her öğesi birbirinden değerli ve köklü bir medeniyet mirasına sahibiz.

"Geçmişimiz, en büyük zenginliğimizdir"

Çankaya Köşkü'nde açılan "Yüzyılın Anıları" sergisinin milletin tarihine sahip çıkma hikayesini gözler önüne serdiğini dile getiren Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

İnsanlığa rol model olacak, medeniyet ve kültür kahramanlarıyla dolu geçmişimiz, en büyük zenginliğimizdir. Mevlana'nın deyimiyle kalpten gelen sözlerimiz tüm dünyada, kulakları aşıp kalplere ulaşıyor. Aynı şekilde Hacı Bektaş Veli, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre'nin mayalayacağı gönüllerle, dünya barışına bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum. Bize düşen, bu muhteşem miras vasıtasıyla, dünyanın giderek çoraklaşan iklimine can suyu verebilmektir.

"Hazinelerimizi kültürel diplomasi havuzumuza katmamız gerekiyor"

Yürütülen arkeolojik kazıların dünyadaki yankılarına işaret eden Emine Erdoğan, "Türkiye, keşfedildikçe sırrına sır katılan bir bölge olarak, turistik anlamda giderek daha büyük değer kazanıyor. Elbette bu hazinelerimizi de kültürel diplomasi havuzumuza elbirliği ile katmamız gerekiyor." dedi.

Ebru sanatı yaptı

Geleneksel el sanatlarından olan ebru sanatına ilişkin standı da ziyaret eden Emine Erdoğan, burada ebru yaptı.

Sergide Emine Erdoğan'a leblebi, geleneksel Türk lokumları ve kumda pişirilen Türk kahvesi de ikram edildi.