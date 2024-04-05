Emine Erdoğan: Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketi insanlığa şifa olsun

ensonhaber.com

Kadir Gecesi, Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Kur'an-ı Kerim'in indiğini bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini, adını bu geceden alan Kadir Suresi ile aktarmıştır.

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi, bugün tüm dünyada kutlanacak.

Emine Erdoğan'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi'ne ilişkin mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında, Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketinin insanlığa şifa olması temennisinde bulundu.

"Ellerimizi semaya açıyoruz"

Emine Erdoğan, Kadir Gecesi münasebetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinci ve huzuru içimizi kaplarken, dualarımızın kabul olması dileğiyle ellerimizi semaya açıyoruz. Filistin sokaklarında barışın yankılandığı bir gelecek diliyor, Kadir Gecesi'nin rahmetinin dünyadaki tüm mazlum ve mağdurlara özgürlük ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek gecenin feyzi ve bereketi bütün insanlığa şifa olsun.