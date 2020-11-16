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    Emine Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yılını kutladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, şehitleri andı.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 17:24
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 17:31
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    Emine Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yılını kutladı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun üzerinden 37 yıl geçti.

    Dün eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC'deki törenlere katılan Emine Erdoğan, bugün de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Emine Erdoğan, paylaşımıyla KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

    ŞEHİTLERİ ANDI

    Twitter hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Emine Erdoğan, "KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve değerli eşi Sibel Tatar’a samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

    Emine Erdoğan, KKTC nin kuruluşunun 37 nci yılını kutladı #1

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