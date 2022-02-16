Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı

5 Şubat'ta eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan, 11 günün ardından sağlığına geri kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri Ukrayna ziyareti dönüşünde koronavirüse yakalanmıştı.

Erdoğan çifti hastalığı hafif geçirirken, 10 Şubat günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son PCR testlerinin negatif çıktığı duyurulmuştu.

Bugün ise Emine Erdoğan'dan iyi haber geldi.

"İZOLASYON SÜRECİMİ TAMAMLADIM"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım." ifadesine yer verdi.

Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekiplerine teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.