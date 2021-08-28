Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
409.150
1.47%
EXEN Coin
26.51
-2.42%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Emine Erdoğan, Kral Nikola Müzesi'ni ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karadağ gezisinde eşlik eden Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in eşi Lidija Cukanoviç ile birlikte Kral Nikola Müzesi'ni gezdi.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 19:10
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 19:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emine Erdoğan, Kral Nikola Müzesi'ni ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Karadağ gezisinde eşlik eden Emine Erdoğan, Kral Nikola Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

    KARADAĞ CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ EŞLİK ETTİ

    Emine Erdoğan, Karadağ'ın siyasi, askeri ve kültürel tarihine ilişkin eşyaların sergilendiği müzeyi Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in eşi Lidija Cukanoviç ile birlikte gezdi.

    Emine Erdoğan daha sonra, ziyaretçi defterini imzaladı.

    Emine Erdoğan, Kral Nikola Müzesi'ni ziyaret etti VİDEO

    Emine Erdoğan, Kral Nikola Müzesi ni ziyaret etti #1

    Emine Erdoğan, Kral Nikola Müzesi ni ziyaret etti #2

    Emine Erdoğan, Kral Nikola Müzesi ni ziyaret etti #3

    Emine Erdoğan, Kral Nikola Müzesi ni ziyaret etti #4

    Emine Erdoğan, Kral Nikola Müzesi ni ziyaret etti #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir