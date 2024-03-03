Emine Erdoğan lider eşleriyle sergi gezdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan lider eşleriyle bir araya geldi.

AA

Emine Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri, Antalya Diplomasi Forumu'nun Kadın, Barış ve Güvenlik Oturumu'na katıldı.

Daha sonra Emine Erdoğan ve misafirleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve el sanatlarını yansıtan özgün tasarımlardan oluşan dokuma el sanatları sergisini gezdi.

Emine Erdoğan ve beraberindeki yetkililer, geleneksel desenler, motifler ve renklerle süslenmiş kıyafetler ve aksesuarlar hakkında misafirlere bilgi verdi.

Yöresel lezzetler ikram edildi

Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri daha sonra aynı fuaye alanında bulunan, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili almış ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Lider eşlerine, coğrafi işaretli ürünlerden Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Ezine peyniri, Antakya künefesi gibi birçok ürün ikram edildi.

Emine Erdoğan, daha sonra lider eşleri onuruna yemek verdi.

Yemeğe, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Esvatini Kraliçesi Inkhosikati la Nkambule, KKTC Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar, Sırbistan Cumhurbaşkanı eşi Tamara Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesinin eşi Mirela Beciroviç, Afrika Birliği Özel Temsilcisi Bineta Diop, Kosova Cumhurbaşkanı eşi Prindon Sabriu, KKTC Başbakanı eşi Zerrin Üstel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Grace Naledi Mandisa Pandor, Mozambik Cumhuriyeti Dişileri ve İşbirliği Bakanı Veronica Nataniel Macamo Dlhovo, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, uluslararası kuruluş temsilcileri, bazı ülkelerin dışişleri bakanları, bakan eşleri ile Yemenli aktivist Tevekkül Karman katıldı.

"Anadolu'nun Asırlık Lezzetlerine Yolculuk" programına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, lider eşlerini Antalya'daki "Anadolu'nun Asırlık Lezzetlerine Yolculuk" programında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Olgunlaşma enstitülerimiz tarafından üretilen geleneksel Türk kıyafetleri, coğrafi işaretli ürünler ile Ata Tohumu sergisini birlikte ziyaret ettik. Ülkemizin eşsiz değerleri coğrafi işaretli ürünlerimizi ve dokuma hazinemizi tanıtma fırsatı buldum. Nesilden nesle aktarılan Türk mutfağının binlerce yıllık tarihine, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel bir mozaiğe sahip olan Anadolu'nun zenginliğine bir kez daha tanıklık ettik."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)