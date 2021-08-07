Emine Erdoğan madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Buse Naz Sürmeneli'yi tebrik etti

Emine Erdoğan madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Buse Naz Sürmeneli'yi tebrik etti

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonumuz Buse Naz Sürmeneli’yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu’nu tebrik ediyorum" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları sona yaklaşırken, Türk sporcular göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Boksta yarışan sporcularımız Buse Naz Çakıroğlu ve Buse Naz Sürmeneli, madalya kazanarak Türkiye'yi gururla temsil etti.

Ülkeye madalya getiren kızlar herkesi gururlandırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tebrik paylaşımında bulundu.

EMİNE ERDOĞAN: MADALYA KAZANAN BUSE NAZ ÇAKIROĞLU VE BUSE NAZ SÜRMENELİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM

Emine Erdoğan Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadın sporcularımız bizi gururlandırmaya devam ediyor.

Kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonumuz Buse Naz Sürmeneli’yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu’nu tebrik ediyorum.

Olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, geçirdiğimiz bu zor günlerde yüzümüzü güldüren tüm sporcularımızı kutluyorum." dedi.