Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı.

AA

Malazgirt'te Bizans ordusuna karşı elde edilen ve Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlanıyor.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan bu kutlu günle ilgili siyasetçiler ve ünlü isimler tarafından mesajlar geliyor.

O isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan oldu.

"SADECE ASKERİ BİR ZAFER DEĞİL, EBEDİ BİR MİRAS"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır. Sarsılmaz inanç ve cesaretle, çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)