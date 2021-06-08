Emine Erdoğan: Marmara Denizi'nin eski günlerine döneceğini ümit ediyorum

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, "Bakanlığımızın hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'ni saran 'deniz salyası' ile ilgili, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

"EYLEM PLANININ BAŞARIYA ULAŞACAĞINI İNANIYORUM"

Emine Erdoğan, mesajını 'MarmaraHepimizin' etiketiyle yayınladı.

Erdoğan, mesajında, "Günlerdir hepimizi derinden üzen Marmara’daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir.

Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi’nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum.

Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla, bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz." dedi.



