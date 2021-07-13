Emine Erdoğan: Marmara'mız yeniden temiz

Emine Erdoğan, Marmara Denizi'nde müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün gayret ortaya koyan herkesi tebrik ettiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'Marmara Denizi Eylem Planı' çerçevesinde başlatılan ''Müsilaj Temizleme Seferberliği''nin sonuç vermesiyle bölgede müsilaj kalmadı.

Deniz eski güzel görüntüsüne kavuşurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"MARMARA'MIZI MASMAVİ GÖRMEK BİZİ MUTLU ETTİ"

Marmara Denizi kıyısından çekilen bir fotoğrafa yer veren Emine Erdoğan, "Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti.

"GAYRET GÖSTEREN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: EN GÜZEL HALİYLE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Emine Erdoğan'ın açıklamasını paylaşarak verilen destekler için teşekkürlerini iletti.

Bakan Kurum, "Denizlerimizi koruma altına aldığımız Sıfır Atık Mavi Projemiz başta olmak üzere tüm çevre projelerimize verdiğiniz destekler dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz. Denizlerimizi en güzel haliyle geleceğe taşımak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz." mesajını yayınladı.