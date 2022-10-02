Emine Erdoğan, Olena Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska'yı İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu bildiren paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska'yı İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum."

"Bayan Zelenska'ya teşekkür ediyorum"

Türkiye'nin sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na da imza atarak küresel çağrımıza destek verdiği için Bayan Zelenska'ya teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.