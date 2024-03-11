Emine Erdoğan Ramazan ayını tebrik etti: Mazlum ve mağdurların gözyaşların dinsin Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ramazan ayının ilk gününü tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, Bir arınma ve tazelenme mevsimi olan Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk" dedi.

AA

İslam aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan geldi.

Vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmek adına dün akşam ilk teravih namazı için camileri doldurup taşırdı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Ramazan ayının gelişini tebrik etti.

Emine Erdoğan paylaşımında gözyaşı döken mazlum ve mağdurlara da değindi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün mazlum ve mağdurların gözyaşlarının dinmesine vesile olsun"

"Bir arınma ve tazelenme mevsimi, bir sevgi ve merhamet şöleni, bir rahmet ve mağfiret pınarı Ramazan-ı Şerif’e kavuştuk.

Bu mübarek ayın feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın, bütün mazlum ve mağdurların gözyaşlarının dinmesine vesile olsun.

Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)