Emine Erdoğan: Sıfır atık hareketi 6 yaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin 6. yılını kutlayarak Türkiye'nin, dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda olduğunu bildirdi.

AA

6 yıl önce hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi gelişmeye devam ediyor.

Sıfır Atık Projesi'yle bugüne kadar toplanan 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 96 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Sıfır Atık Projesinin 6'ncı yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Türkiye dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda"

"Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, "Sıfır atık hareketi 6 yaşında. Tabiata, insana bahşedilmiş bir lütuf nazarıyla bakan milletimizin desteğiyle bugün Türkiye, dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda." ifadelerini kullandı.

Günden güne her vicdana sirayet eden sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak için peş peşe güçlü adımlar attıklarını dile getiren Emine Erdoğan, kurumların gayreti ve her yaştan vatandaşın kararlılığı ile milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığını vurguladı.

"Daha adil bir dünyanın inşası için emek sarf eden dostlara teşekkür ediyorum"

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı kapsamında 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle küresel bir dönüşümün kapısını araladıklarına da işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilk imzacısı olduğu Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı ise bu dönüşüme hız katarak, insanlık için yeşil bir sayfanın açılmasına vesile oldu. Yüreğinde kendinden sonraki gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilme kaygısı taşıyan tüm gönüllüler, bir imza ile 'mücadelede ben de varım' dedi. Bu inançtan aldığımız güçle BM Sıfır Atık Danışma Kurulu olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, iklim değişikliğine karşı, ortak evimiz için haykırmaya devam edeceğiz. Ağaçların, toprağın, suyun sesine kulak veren, daha adil bir dünyanın inşası için emek sarf eden bütün dostlara teşekkür ediyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)