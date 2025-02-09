Emine Erdoğan: Sigarayı Bırakma Günü, yarınlar için başlangıç adımı olsun

AA

Bugün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü...

Dünyada birçok kişinin ölümüne neden olan sigarayı bırakmak ise bizim elimizde.

Sigarayı bırakarak yeni ve daha sağlıklı bir hayata başlangıç yapmak mümkün.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu ve yeni bir başlangıça vesile olmasını diledi.

"TOPLUM VE DOĞANIN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigara ve elektronik sigara, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumumuzun ve doğanın geleceğini de tehdit ediyor.

Pasif içicilik, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını riske atarken, doğaya atılan izmaritler ile kimyasal atıklar ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar veriyor.

Bugün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yarınlar için başlangıç adımı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.