Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Huzur Sokağı' romanıyla hatırlanan gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'i ölümünün 4'üncü yılında andı.

DHA

Huzur Sokağı romanıyla hatırlana gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, bundan 4 yıl önce 2019 yılının 28 Ağustos'unda hayata veda etti.

Arkasında onlarca eser bırakan Şenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı tanıştıran kişi olmasıyla da biliniyordu.

Şenler, bugün vefatının dördüncü yılında anılıyor.

"Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor"

Şule Yüksel Şenler'i anan isimlerin başında da Emine Erdoğan geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor. Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor. Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan Şule Yüksel Şenler’i vefatının yıl dönümünde hasret ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.