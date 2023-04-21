Emine Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı

AA

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayramlaşma geleneği mesajlarla da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayınladı.

Emine Erdoğan'ın mesajında da merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen depremzeler vardı.

Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayram temennilerini şöyle dile getirdi:

Özlemle beklediğimiz Ramazan Bayramı'na kavuşmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Bu bayram, gönüller yapmak, eksiği tamamlamak, azı çoğaltmak için bir milat olsun. Hatırlanmayı, tebessümü, hoş sohbeti bekleyen yüreklere dost elimizi uzatmaya devam edelim. Milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyorum.