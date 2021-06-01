Emine Erdoğan ve Murat Kurum’un Van ziyareti

Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunarak Van Gölü sahilinde temizlik çalışmalarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'da yapımı tamamlanan Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni gezdi.

Edremit ilçesinde düzenlenen "Van Gölü Sempozyumu"nun ardından Tuşba ilçesindeki Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne geçen Erdoğan ve Kurum, burada, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, İller Bankası 13. Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı tarafından karşılandı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen tesis hakkında VASKİ Genel Müdürü Kaplan'dan bilgi alan Erdoğan ve Kurum, tesisin tanıtım videosunu izledi.

Erdoğan ve Kurum, daha sonra vapurla Van Gölü'nü gezerek, gölde başlatılan dip temizleme çalışmalarını izledi.

"BİR SAATTE BUNLAR ÇIKTIYSA BÜTÜN VAN GÖLÜ'NÜ DÜŞÜNÜN"

Van Gölü'nde dalgıç ekiplerince temizlik çalışmaları sırasında çıkartılan çöpleri görünce şaşırdığını söyleyen Erdoğan, "Nasıl şaşırdım. Bir saatte bunlar çıktıysa bütün Van Gölü'nü düşünün neler var burada. Yazık günah. Burası bizim. Van bizim, Bitlis bizim, Türkiye bizim. Buraları korumamız, sahiplenmemiz lazım. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, denizimizi de sokağımıza da öyle temiz tutmamız lazım. Temizleme çalışmaları başlamışken temiz kalsın, bundan sonrası hiç olmasa. Herkese sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı söylüyorum" dedi.

Gençler ve çocukların Van Gölü kıyı temizleme etkinliğine de eşitlik eden Emine Erdoğan, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Erdoğan, geldiği Kocaeli Parkı'nda Vanlı kadınların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Burada, bisiklete binen gençlere alkışlarla destek veren Erdoğan, ziyaretleri anısına dikilen Ladin ağacına da su verdi.

Emine Erdoğan ve Bakan Kurum’un Van ziyareti

EMİNE ERDOĞAN, DALIŞ EKİBİNİ TEBRİK ETTİ

Erdoğan, sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan ve dalış ekibini de yaptığı temizlik çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Erdoğan ve Bakan Kurum'a, Vali ve Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti.