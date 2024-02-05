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Emine Erdoğan, Vefahane Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı

Emine Erdoğan, Vefahane Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı Çok sayıda sosyal sorumluluk projesini himaye eden Emine Erdoğan, Bağcılar Belediyesi tarafından yaşlılar için hayata geçirilen Vefahane Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı.