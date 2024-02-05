Bağcılar Belediyesi, belediyecilik anlayışıyla örnek teşkil etmeye devam ediyor.
Hayata geçirdiği projelerle bölgeyi adeta kalkındıran Başkan Abdullah Özdemir, yaşlılar için harekete geçti.
Bu kapsamda bölgeye 'Vefahane Yaşam Merkezi' kazandırıldı.
Merkezin açılışına, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Emine Erdoğan da katıldı.
"Büyük bir memnuniyet duydum"
Burada vatandaşlarla vakit geçiren ve yakından ilgilenen Erdoğan, projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımına ise şu notu ekledi:
Bağcılar Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Vefahâne Yaşam Merkezi”nin açılışı vesilesiyle kıymetli büyüklerimizle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duydum.
Adeta sevgi ve dayanışma ocağı olan merkezde, asırlık çınarlarımızı sanat ve sporla iç içe, üretirken, yeni tecrübeler edinirken görmenin mutluluğunu yaşadım.
"Vakitlerini huzur içinde geçirme olanağı sunan ilk uygulama örneği"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirilen merkez, büyüklerimize çeşitli sosyal etkinliklerle vakitlerini huzur içinde geçirme olanağı sunan ilk uygulama örneği.
Hayırlı olmasını diliyor, gençlerimizi değerli büyüklerimizle buluşturan Vefahâne gibi güzide merkezlerin yaygınlaşmasını temenni ediyorum.
"Hayatımızdan büyüklerimizin bilgeliği eksik olmasın"
Geçmişin bilgeliği ve irfanıyla aramızda kurulmuş en güçlü bağı, büyüklerimiz oluşturuyor.
Hanemizden ve hayatımızdan büyüklerimizin bilgeliği, rehberliği ile sevgisinin eksik olmamasını diliyorum.
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