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    Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Asil mücadeleyi daima yaşatacağız

    Erdoğan, her vatandaşın, tek yürek dirilişin sembolü olduğunun altını çizdi.
    • 15.07.2022 - 09:43
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    Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Asil mücadeleyi daima yaşatacağız

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'da yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşın tek yürek dirilişin sembolü olduğunu vurguladı.

    "Her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu"

    Emine Erdoğan, "Kalkan diye yüreğini kuşanan milyonların yolu tankların önünde kesişti o gece. Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu." ifadelerini kullandı.

    "Daima yaşatacağız"

    AA'nın aktardığına göre, mesajının devamında Erdoğan, "Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

    Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız." diye ekledi.

    Emine Erdoğan dan 15 Temmuz paylaşımı: Asil mücadeleyi daima yaşatacağız #1


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