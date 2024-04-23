Emine Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Barış ve sevginin elçileri olacaklarına inandığım tüm çocuklarımızın bayram kutlu olsun" dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi 104 yıl önce bugün açıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sokaklarda ve okullarda da coşkuyla kutlanmaya başladı.

Emine Erdoğan'dan kutlama mesajı

Caddelerde bayram havası varken, siyasilerden de kutlama mesajları art arda geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Türkiye, daha da yüce zirvelere ulaşacaktır"

Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın gülen gözlerinde, istikbalimizin ışığı parıldar.

Biliyoruz ki her biri, bu topraklarda yetişen cevherlerdir. Onların zekası, çalışkanlığı ve vatanseverliği ile Türkiye, daha da yüce zirvelere ulaşacaktır.

Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin elçileri olacaklarına yürekten inandığım tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."