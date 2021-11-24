Emine Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yönelik bir paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"İKİNCİ YUVAMIZ OLAN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNÜNÜ KUTLUYORUM"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Omuzlarında ülkemizin geleceğini taşıyan, bilgi ve tecrübesiyle yolumuzu aydınlatan, sevgi ve şefkatiyle ikinci yuvamız olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş şehit öğretmenlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle anıyorum."