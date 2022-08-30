Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımında "İstiklal mücadelemizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi.

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayımladı.

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun"

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal mücadelemizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun. Zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum."