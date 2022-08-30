Petrol
99.14
-3.68%
Euro
18.1776
-0.01%
Dolar
18.1847
-0.05%
Altın
1.007
-0.78%
Borsa
3165
0.60%
Bitcoin
365.022
-2.19%
BTXN Coin
4.15
-0.24%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımında "İstiklal mücadelemizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi.
    • 30.08.2022 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

    Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

    30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanıdı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayımladı.

    "30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun"

    Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

    Emine Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "İstiklal mücadelemizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun. Zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum."

    Emine Erdoğan dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı #1

    Emine Erdoğan dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı #2


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Melisa Döngel süper mini kıyafetiyle yürek hoplattı! 'Hiç giyinmeseydin'
    Medya

    Melisa Döngel süper mini kıyafetiyle yürek hoplattı! 'Hiç giyinmeseydin'

    Gelinliğine gelen yorumlar şoke etti...
    Medya

    Gelinliğine gelen yorumlar şoke etti...

    Görüş Bildir