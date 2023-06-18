Emine Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Babalar Günü'nü tebrik edenlerin içinde yer aldı.

AA

Bugün Türkiye'de "Babalar Günü" coşkusu yaşanıyor.

Yöneticiler, sanatçılar, sporcular ardı ardına mesajlar paylaşarak Babalar Günü'nü kutluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Twitter adresinden Babalar Günü'nü tebrik eden bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, kutlamasında kendi babasını, Recep Tayyip Erdoğan'ı da içine alan; "Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." mesajını yayınladı.

"Yıkılmaz, yeri doldurulmaz"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Bir evladın hayatındaki en güvenli limandır baba yüreği. Sever, korur, büyütür… Yıkılmaz, yeri doldurulmaz, unutulmaz. Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.

Şehitlerin babalarına sabır diledi

Şehitlerin babalarına sabır, ebediyete irtihal eden bütün büyüklere rahmet dileyen Erdoğan, günün vesilesiyle bir çocuğun ilk kahramanı olmayı seçen tüm koruyucu babalara fedakarlıkları için teşekkür etti.