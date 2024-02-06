Emine Erdoğan'dan deprem paylaşımı: 'Asrın birlikteliği' ile yeniden umut bulduk Emine Erdoğan, 6 Şubat'ta yaşanan afetin 1. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet-millet ele ele sürdürülen mücadele, depremden etkilenen şehirlerimizin küllerinden yeniden doğmasına vesile olacak" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle anmalar yapılıyor.

Sosyal medya üzerinden afetzedeleri unutmayan ve hayatını kaybedenlere rahmet dileyen isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan.

Emine Erdoğan, bir yıl önce Kahramanmaraş'ta sarsılan toprağın, sadece binaları değil, kalpleri de yıktığını belirtti.

"Şehirlerimizin de küllerinden yeniden doğmasına vesile olacak"

Erdoğan, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Asrın felaketi ile sınanırken 'asrın birlikteliği' ile yeniden umut bulduk. Bu zor süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi en büyük tesellimiz oldu. Yürekten inanıyorum ki ilk günden itibaren devlet-millet ele ele sürdürülen mücadele, depremden etkilenen şehirlerimizin de küllerinden yeniden doğmasına vesile olacak. Afette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum."

Emine Erdoğan, depremin ardından bölgeye giderek afetzede çocuklarla ve kadınlarla yakından ilgilenmişti.