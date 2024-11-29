Emine Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesi temennisinde bulunan Emine Erdoğan, Filistin'in, yalnızca bir coğrafya değil, direnişin, umutla yarınlara bakmanın ve insanlığın ortak vicdanının adı olduğunun altını çizdi.

"ONLARIN MÜCADELESİ, ZULÜMLE SINANLARIN DESTANIDIR"

Filistin halkının, topraklarında yükselen zeytin ağaçları gibi köklerinin sağlam, umutlarının göğe uzandığını Aktaran Emine Erdoğan, devamında şu ifadelerde bulundu:

Onların mücadelesi, haksızlık karşısında eğilmeyenlerin, zulümle sınananların destanıdır. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de onların haklı davasında yanındayız. Bu dayanışma yalnızca bir söz değil, paylaşılan bir insanlık mirasının ifadesidir. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesini temenni ediyorum.