Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Riyad ve Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni durağı Brezilya oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

G20 PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

"ZİRVENİN ORTAK BİR GELECEĞİN İNŞASI İÇİN ÇÖZÜM ODAKLI SONUÇLAR DOĞURACAĞINA İNANIYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.



Zirvenin, sürdürülebilir kalkınma, küresel iş birliği ve barış için alınacak kararlarla tüm dünyaya olumlu ve kalıcı etkiler sunmasını temenni ediyorum.