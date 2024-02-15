Emine Erdoğan'dan Gazzeli çocuklara yardım eli: Misafir etmeye hazırız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır ziyaretinde Gazze'de yaşananları gündemine alarak yetim çocuklara yönelik atılması planlanan adımları görüştü.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye gitti.

Burada resmi törenle karşılanan Erdoğan çifti, ardından görüşmelere başladı.

Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi.

İki isim, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Gazzeli çocuklar ilk gündem maddesi

Gündemde ise Gazze'ye yönelik yardımları genişletme ve insani krizi çözme noktasında yapılabilecekler yer aldı.

Özellikle İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinden etkilenen yetim çocuklara yönelik atılması planlanan adımlar ele alındı.

'Misafir etmeye hazırız'

Emine Erdoğan, görüşmede, Gazze'de öksüz ve yetim kalan çocukların, ülkede kalıcı ateşkes tesis edilip, normalleşme süreci sağlanana kadar, geçici süreliğine misafir edilmesi noktasında hazır olduklarını vurguladı.

Emine Erdoğan, Gazze için tüm ülkelerin güçlerini birleştirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Emine Erdoğan'a tebrik

Entissar Amer de ziyaretin Mısır halkını çok sevindirdiği dile getirerek, 2023 yılı Kasım ayında Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Filistin İçin 'Tek Yürek Zirvesi' dolayısıyla tebriklerini iletti.

Ayrıca Gazze'ye yönelik insani yardımlar hakkında bilgi verdi.

Mısır Kızılayı'na ziyaret

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanının eşi Entissar Amer ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk anından itibaren Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda gönüllü yardım faaliyetleri yürüten Mısır Kızılayı ve Hayat Karima - Onurlu Yaşam Vakfı'na ziyarette bulundu.

İlk olarak Mısır Kızılayı'nı ziyaret eden Emine Erdoğan, çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve Gazze'ye yapılan yardımlara ilişkin tanıtım filmini izledi.

"Yardımların aralıksız devam etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, Mısır Kızılayı'nın faaliyetleri ve Gazze için organize edilen yardımlarla ilgili bilgi aldığını belirtti.

7 Ekim'den bu yana Mısırlı kurumların ve sivil toplum derneklerinin insani yardımları Filistinlilere ulaştırma gayretlerini takdirle karşıladıklarını dile getiren Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Mısır Kızılayı ile eş güdüm halinde ülkemizden uçak ve gemilerle 7 bin tonun üzerinde yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı. Türkiye’de de çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz, AFAD ve Türk Kızılayı vasıtasıyla Mısırlı STK’larla ve Mısır Kızılayı'yla iş birliğiyle tedarikte bulunuyor. Türkiye olarak, her türlü ihtiyaç içindeki Gazze'ye yardımların aralıksız devam etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazze'ye yardımlarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Yardımların anlatıldığı tanıtım filmini izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daha sonra Mısır Cumhurbaşkanının eşi Entissar Amer ile 2019'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Mısır kırsalındaki köyleri kalkındırmaya yönelik başlattığı Onurlu Yaşam Projesinin ardından kurulan Hayat Karima -Onurlu Yaşam Vakfı'na geçti.

Vakfa gelişinde alkışlarla karşılanan Emine Erdoğan, yetkililerden yürütülen çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Gazze'ye yönelik yapılan yardımların anlatıldığı Türkçe tanıtım filmini izledi.

Yardım kolilerine 'Sizi çok seviyoruz' notu

Daha sonra vakfın yardımlarının toplandığı depoyu ziyaret eden Emine Erdoğan, Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan gıda kolilerini inceleyerek bilgi aldı.

Emine Erdoğan, Entissar Amer ile hazırlanan gıda kolilerinden birinin üzerine "Sizi çok seviyoruz." mesajını yazarak imzaladı.

Lider eşleri, görevli personellerle fotoğraf çektirmesinin ardından, vakıftan alkışlarla ayrıldı.

"Yürütülen faaliyetler hakkında kıymetli bilgiler edindim"

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Entissar Amer Hanımefendi'nin himayesinde kırsal ve yoksul kesimlerin kalkınmasına destek olan Hayat Karima Vakfı'nı ziyaret etmekten mutluluk duydum. Vakıf çatısı altında bilhassa kadın, çocuk ve yetimlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için yürütülen faaliyetler hakkında kıymetli bilgiler edindim. Bununla birlikte Vakfın, savaşın başlamasıyla beraber Mısır ve Gazze arasındaki Refah sınır kapısında geniş bir gönüllü ekibiyle hazır bulunan ilk kuruluş olduğunu öğrenmek de ayrıca memnuniyet verici. Yardımların eş güdümünde çalışan tüm gönüllüleri ve vakıf yetkililerini yürekten tebrik ediyorum."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)