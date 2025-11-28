Emine Erdoğan: Sıfır atık insanlığı kurtaran en güçlü formüldür

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gıda ve su israfına karşı küresel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım politikalarına yön verilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde "Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli" düzenlendi.

Panel, yoğun katılım ile İstanbul'da yapıldı.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN PANELE KATILAN İSİMLER

"Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen etkinlik, Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samed Ağırbaş, İtalya, İspanya, Azerbaycan, Macaristan, Meksika, Paraguay, Suudi Arabistan ve Irak gibi çok sayıda ülkeden Bakan ve Bakanlık düzeyinde katılım ile İstanbul’da gerçekleştirildi.

"BURADA ORTAYA KOYACAĞIMIZ İRADE, BÜYÜK BİR UYANIŞIN BAŞLANGICI OLSUN"

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun tamamlayıcı oturumu olan panelin açılışında konuşan Emine Erdoğan Hanımefendi, insanlığın geleceğini doğrudan ilgilendiren gıda ve su israfına odaklanan panelde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'un artık Sıfır Atık'ın başkenti, insanlığın sürdürülebilir gelecek vizyonunun merkezi olduğunu belirten Erdoğan, panelde gıda ve su israfının ulaştığı kritik boyutları konuşacaklarını ve birlikte çözüm yolları arayacaklarını ifade ederek, "Ümit ediyorum ki geleceğimizi sahiplenmek için burada ortaya koyacağımız irade, en başta çocukların yüzlerini güldürsün ve büyük bir uyanışın başlangıcı olsun." dedi.

"190 MİLYON ÇOCUĞUN AÇLIKTAN GÖZÜNÜN KARARDIĞI BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ"

Emine Erdoğan, adil bir dünyanın, tüm insanlığın ortak ideali, hayali ve özlemi olduğunu kaydederek, "Ne var ki bizler bugün, her yıl 1,3 milyar ton gıdanın çöpe atıldığı, buna karşın 700 milyondan fazla insanın bir lokma ekmeğe muhtaç olduğu, 190 milyon çocuğun açlıktan gözünün karardığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın bir ucundaki sofralarda yemekleri koyacak yer kalmazken, Sudan'da, Yemen'de, Gazze'de ve daha birçok coğrafyadaki milyonlarca çocuk sağlıklı büyümeleri için gerekli olan en temel gıdalara dahi ulaşamıyor." ifadelerini kullandı.

"GIDA İSRAFININ ARTIK SİSTEMSEL BİR SORUN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Beş yaş altı çocuk ölümlerinin neredeyse yarısının açlıktan kaynaklandığına dikkati çeken Erdoğan, "Küresel olarak israf edilen gıdanın sadece 4'te 1'inin dünyadaki tüm aç insanları doyurabilecek olması vicdanlarımızı paramparça eden çok acı bir gerçek. Henüz raf ömrü dolmadan çöpe atılan yiyecekler, estetik kriterleri karşılamadığı için elenen tarım ürünleri, restoran ve otel gibi yerlerde oluşan atıklar ve niceleri gıda israfının artık sistemsel bir sorun olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇÖPE GİDEN GIDALARIN YETİŞTİRİLMESİ İÇİN TEMİZ SU KAYNAKLARIMIZIN YÜZDE 25'İNİ HARCIYORUZ"

Emine Erdoğan, Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, israfın yüzde 60'ının evlerde gerçekleştiğini aktararak, "Üstelik, sadece gıdayı değil, israf ettiğimiz her lokmayla beraber su, enerji ve insan emeği gibi kaynakları da boşa harcıyor, doğanın kendini yenileme kapasitesini elinden alıyoruz. Hiç yenilmeden çöpe giden gıdaların yetiştirilmesi için temiz su kaynaklarımızın yüzde 25'ini harcıyor, Çin'in yüzölçümünden daha büyük bir alanı kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI KURULUŞLARIN İSTANBUL'DA SIFIR ATIK ÇALIŞMALARINI YÜRÜTECEĞİ OFİSLERİNİ AÇMASINI BEKLİYORUZ"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istediklerini belirterek, "Dünyadaki uluslararası kuruluşların sıfır atıkla alakalı çalışmalarını İstanbul merkezli yürütmesiyle alakalı güçlü bir ajandaya sahibiz." dedi.

Bu bağlamda BM İnsan Yerleşimleri Programı'nın İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürütecek ofis açacağını dile getiren Ağırbaş, "Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürüteceği ofislerini açmasını bekliyoruz. İstanbul'a bu yakışır." diye konuştu.

Ağırbaş, sıfır atık noktasında İstanbul merkezli yaptıkları uluslararası çalışmalardan bahsederek, birkaç hafta önce 108 ülkeden 1570'ten fazla uluslararası misafirle dünyanın en büyük sıfır atık etkinliğini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞIP DÜNYADA DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ OLMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

BM İklim Zirvesi'nden sonra bu alanda en fazla ülkeyi ağırlayan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun, yapıldığı ilk yıl itibarıyla dünyanın en büyük sıfır atık etkinliği olma ünvanını kazandığını vurgulayan Ağırbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Vakfımızın kurucusu ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Sayın Emin Erdoğan hanımefendinin liderliğinde ve vizyonunda daha adil, daha müreffeh bir dünya için çalışmalarımıza yorulmadan, usanmadan devam ediyoruz. Daha çok çalışacağız. Daha çok çalışıp dünyada değişimin öncüsü olmaya gayret edeceğiz.

"TÜRKİYE'DE DÜZENLENECEK COP31 SIFIR ATIK İÇİN DÖNÜŞÜM NOKTASI OLACAK"

Samed Ağırbaş, gelecek yıl BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını belirtti. Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a COP31'in Türkiye'ye kazandırılması konusunda gösterdiği çaba ve başarı için teşekkür etti.

Ağırbaş 2026 yılında Türkiye'nin Başkanlığı ve ev sahipliğinde yapılacak COP31'e ilişkin; "Bu zirvede Türkiye olarak sunacağımız tarihi kararlara şimdiden var gücümüzle çalışmaya başladık. Türkiye'de yapılan zirve dünya ve sıfır atık için bir dönüm noktası olacak." dedi.

"HER YIL 1,3 MİLYAR TON TEMİZ GIDA ÇÖPE GİDİYOR"

Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından farklı milletlerden ve farklı dini gruplara mensup insanların bir arada olduğunu dile getiren Ağırbaş, şunları kaydetti:

Dünyanın geleceğini tartışmak için buradalar. Bu salonda bu masanın etrafında oturan insanların tek bir ajandası var: Daha adil ve daha yaşanılabilir bir dünya. Her yıl 1,3 milyar ton temiz gıda çöpe gidiyor. Biz sadece çöpe giden gıdanın yüzde 25'ini kurtarabilsek dünyada açlık krizini bitirebiliyoruz, çocukların ölümünün önüne geçebiliyoruz. Siz değerli katılımcılar bu sürece liderlik edecek. Burada Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Latin Amerika'ya farklı milletlerden dostlarımız, bakanlarımız var. Bu masanın etrafında oturan insanların birçoğunun, ülkesinin, gençlerinin, çocuklarının geleceği sizlerin elinde.

BAKAN YUMAKLI: "İSRAFI ÖNLEMEK, İNSANLIĞA HİZMET ETMEKTİR"

Etkinlikte konuşan Bakan Yumaklı, "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temasının sadece israfa karşı bir duyarlılık çağrısı değil, insanlığın geleceğini sahiplenme iradesinin ifadesi olduğunu söyledi.

Bu önemli toplantıya, medeniyetlerin buluşma noktası, barışın ve paylaşımın simgesi olan İstanbul'un ev sahipliği yapıyor olmasının ayrıca anlamlı olduğunu dile getiren Yumaklı, tarih boyunca ticaretin, kültürün ve inancın kesiştiği şehrin bugün de doğanın, suyun ve gıdanın korunması için ortak bilincin merkezi haline geldiğini ifade etti.

Bakan Yumaklı, İstanbul'un, geçmişle geleceği buluşturan bu toplantıya evrensel bir mesaj kattığını belirterek, "O da şudur, 'İsrafı önlemek, insanlığa hizmet etmektir." diye konuştu.

"KÜLTÜRÜMÜZDE GIDANIN DEĞERİ ÇOK BÜYÜKTÜR"

Bakan Yumaklı, bir yanda çöpten yiyecek toplayan çocukların olduğu Gazze ve açlıkla sınanan coğrafyalar ve toplumlar varken, diğer yanda lüks sofraların, israfın ve hatta obezitenin sağlık sorunu haline geldiği ülkeler bulunduğuna işaret etti.

Yumaklı, "Kültürümüzde gıdanın değeri çok büyüktür. Peygamber Efendimiz, 'Bir lokma ekmeğin kıymetini biliniz.' buyurmuştur. Bu anlayış, israfı önlemenin sadece ekonomik bir gereklilik değil, ahlaki bir sorumluluk olduğunu bize hatırlatır. Bugün iklim krizinin, kuraklığın ve diğer hususların baskısı altında, her damlanın, her lokmanın değeri anbean artıyor." ifadesini kullandı.

Programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uluslararası Kalkınma Fonu (IFAD) Başkan Yardımcısı Gerardine Mukeshimana, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 14 ülkeden 16 bakan, 36 ülkeden 143 temsilci, 9 uluslararası kuruluş, BM Gıda ve Tarım Örgütü-FAO, BM Habitat ve IFAD temsilcileri katıldı.