Emine Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Gazze'de uçurtmalar uçmalı bombalar değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsrail’in sivilleri hedef almasına tepki göstererek, "Gazze'de sadece siviller değil, bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İsrail'in Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını bahane ederek başlattığı katliamda 12. gün geride kalırken, vicdanı sızlayan herkes, dünyanın gözleri önünde yapılan bu katliama karşı sesini yükseliyor.

Çatışmaların başladığı ilk andan itibaren daha fazla kan dökülmemesi için tüm diplomatik kanalları kullanan Türkiye'nin çabaları sürüyor.

"Türkiye, Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsrail saldırılarına tepki gösterdiği ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

2009’da İstanbul’da lider eşleri ile “Filistin’de Barış için Kadınlar Toplantısı”nda bir araya gelerek, hayattan koparılan masumlar için dünyaya çağrıda bulunmuştum. O günlerde de Gazze’de keder ve gözyaşı hakimdi, acılar içinde büyük bir insanlık dramına şahitlik ediyorduk. Türkiye olarak, zalimin karşısında durup dünyaya “barış!” diye haykırıyorduk. Yine aynı yerdeyiz. Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze’de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil! Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil! Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil. Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye, Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edecek. Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum.

"Tarihte çocukların tutuklandığı bir dünya yazılacak"

Emine Erdoğan, 2021 yılında yapılan "Kudüs’ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir” konferansında da yaptığı konuşmada şunları aktarmıştı: