Emine Erdoğan'dan Namazgah Camii'nin açılışına ilişkin mesaj

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da açılan Namazgah Camii'ne ilişkin bir paylaşım da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi.

Emine Erdoğan, paylaşımında caminin, iki ülkenin kardeşliğinin timsali olduğuna dikkat çekti.

"BALKANLARIN EN BÜYÜK CAMİSİ"

Söz konusu paylaşımında Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve eşi Linda Rama ile birlikte bugün Namazgah Camii'nin açılışını yaptıklarını anımsatarak, şu ifadelerde bulundu:

Balkanların en büyük camisi olan bu eserin, sadece ibadethane olarak değil, sosyal bir merkez olarak da hizmet verecek olması memnuniyet verici.



İki ülkenin kardeşliğinin timsali olan caminin, Tiran'ın kültürel ve sosyal yapısında da önemli bir yer edineceğine yürekten inanıyorum.