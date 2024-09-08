Emine Erdoğan'dan Narin Güran için taziye mesajı

AA & Ensonhaber
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.
19 gün sonra bir derede cansız bedeni bulunan Narin, ülkeyi yasa boğdu..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Narin için taziye mesajı paylaştı.
"KÜÇÜK YAVRUMUZUN VEFATI YÜREĞİMİZİ DAĞLADI"
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı.
Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum.
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