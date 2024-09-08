Haberler



Gündem



Emine Erdoğan'dan Narin Güran için taziye mesajı

Emine Erdoğan'dan Narin Güran için taziye mesajı Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin için taziye mesajı yayınlayan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı" dedi.