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- Emine Erdoğan'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sahiplendiği "Leblebi" isimli köpeği ile ilgili "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" başlığıyla paylaşımda bulundu.
- AA
- 23.10.2020 - 15:52
- Güncelleme : 23.10.2020 - 15:53
Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Satın alma sahiplen" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'ndan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpeğin fotoğraflarına yer verdi.
Erdoğan, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren engelli köpeğini beslerken fotoğrafını da paylaşıma ekledi.