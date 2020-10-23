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Emine Erdoğan'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sahiplendiği "Leblebi" isimli köpeği ile ilgili "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" başlığıyla paylaşımda bulundu.