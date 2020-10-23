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    Emine Erdoğan'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sahiplendiği "Leblebi" isimli köpeği ile ilgili "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" başlığıyla paylaşımda bulundu.
    • AA
    • 23.10.2020 - 15:52
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 15:53
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    Emine Erdoğan'dan 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' paylaşımı

    Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Satın alma sahiplen" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'ndan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpeğin fotoğraflarına yer verdi.

    Erdoğan, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren engelli köpeğini beslerken fotoğrafını da paylaşıma ekledi.

     

    Emine Erdoğan dan 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' paylaşımı #1

    Emine Erdoğan dan 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' paylaşımı #2

    Emine Erdoğan dan 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' paylaşımı #3

    Emine Erdoğan dan 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' paylaşımı #4

     

     

     

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