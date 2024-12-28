Emine Erdoğan'dan 'Su Verimliliği Yönetmeliği' paylaşımı: Önemli bir adım

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Dünya için olduğu gibi Türkiye için de su verimliliği çok önemli.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sıfır atık gibi çevre konularındaki hassas çalışmaları ile su verimliliği konusuna da öncülük ediyor.

Emine Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığının Su Verimliliği Yönetmeliği'ne ilişkin paylaşımda bulunarak, "Yönetmelik, kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Sadece bugünü değil yarınlarımızı da şekillendiren bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

"GELECEĞİN EMANETİ SUYUMUZU KORUMAK İÇİN ÇALIŞMALAR TÜM KARARLILIĞIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Geleceğin emaneti suyumuzu korumak için hayata geçirilen su verimliliği seferberliği kapsamında çalışmalar tüm kararlılığıyla sürdürülüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği, kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Sadece bugünü değil yarınlarımızı da şekillendiren bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum.

SU VERİMLİLİĞİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE

Yönetmelikle, su verimliliği sisteminin kurulması, izlenmesi ve belgelendirilmesi ile il planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

BELGE BAŞVURULARI

Buna göre, su verimliliği belge başvuruları Su Verimliliği Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Kriterleri sağlayan başvurulara Bakanlıkça su verimliliği belgesi düzenlenecek.

BİLGİ VE BELGE SUNMA ZORUNLULUĞU

Başvuru esnasında, kurulan sisteme ilişkin Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması zorunlu olacak. Başvurular, Bakanlık tarafından 60 gün içerisinde değerlendirilerek neticelendirilecek.

Tüm kategorilerdeki su verimliliği belgelerinin yenilenebilmesi için ilgili belge kriterlerinin devamlılığının sağlanması gerekecek.

Emine Erdoğan öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" tanıtım toplantısı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenmişti.