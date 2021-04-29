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    Emine Erdoğan'dan, Suriyeli aileye ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ankara’da Suriyeli bir aileyi ziyaret etti.
    • İHA
    • 29.04.2021 - 18:53
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 19:46
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    Emine Erdoğan'dan, Suriyeli aileye ziyaret

    Ramazan ayında iftar öncesi ev ziyaretleri yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Altındağ'da Suriyeli bir aileye ev ziyareti gerçekleştirdi.

    EMİNE ERDOĞAN'DAN ANLAMLI ZİYARET

    Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İftar öncesinde bu kez Suriyeli bir ailemizle birlikteydik. Çocuklarla koyu bir sohbete daldık. Okuldaki başarıları takdire şayan. Ramazanın manevi ikliminde birlik ve kardeşlik ruhunu hissettiğimiz bu ziyaretten büyük mutluluk duydum. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    DAHA ÖNCE DE ENGELLİ AİLELERİ VE SEVGİ EVİNDEKİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

    Emine Erdoğan, daha önce engelli aileleri ile çocuk esirgeme kurumundan çocukları da ziyaret etmişti.

    Emine Erdoğan dan, Suriyeli aileye ziyaret #1

    Emine Erdoğan dan, Suriyeli aileye ziyaret #2

    Emine Erdoğan dan, Suriyeli aileye ziyaret #3

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