Emine Erdoğan'dan taziye mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Gara bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı diledi.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 sivil için bir başsağlığı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hain terör örgütünü lanetliyorum. Dualarımız, terörle mücadeleyi her şartta sürdüren kahraman Mehmetçiğimizle." ifadelerini kullandı.