Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Barışın ve adaletin galip geldiği bir yıl

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni yıl mesajını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aktardı.
Emine Erdoğan, yeni yıla girerken yayınladığı mesajında, adil bir dünya temennisinde bulunurken barışa vurgu yaptı ve İsrail'in savaş açtığı Filistinlileri de unutmadı.
"Yeni ümitler eşliğinde 2024 yılına 'merhaba' diyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 yılı için yayınladığı mesajında şöyle dedi:
Milletçe asrın felaketiyle sınandığımız ancak ülkemiz için çok önemli gelişmeleri tecrübe ettiğimiz bir yılı geride bırakıyor, yeni ümitler eşliğinde 2024 yılına 'merhaba' diyoruz.
"Filistinli kardeşlerimizin huzura ve refaha eriştiği bir yıl diliyorum"
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Herkes için adil bir dünya temennisiyle barışın ve adaletin galip geldiği, Filistinli kardeşlerimizin huzura ve refaha eriştiği bir yıl diliyorum.
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