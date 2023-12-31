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Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Barışın ve adaletin galip geldiği bir yıl

Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Barışın ve adaletin galip geldiği bir yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 yılına girerken yayınladığı mesajında, herkes için adil bir dünya temenni etti; barışın ve adaletin galip geldiği bir yıl dileğinde bulundu.