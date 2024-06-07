Emine Erdoğan'dan Ziroat Mirziyoyeva ile paylaşım Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile paylaşımda bulundu.

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AA

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şeket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva Türkiye'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Dostluğumuz baki olsun"

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Türk ve Özbek halkları arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendiren bu anlamlı buluşmanın, ortak kültürel mirasımızı daha da zenginleştirmemize vesile olduğuna inanıyorum. Dostluğumuz baki olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan ile Ziroat Mirziyoyeva'nın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaretiyle ilgili bir videoya da yer verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)