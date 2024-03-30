Emine Erdoğan'ın '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' mesajı yankı uyandırdı Emine Erdoğan, 30 Mart Sıfır Atık Günü ile ilgili uluslararası etkinliğe bir video mesaj göndermişti. Erdoğan, bugün de "kaynakların en üst düzeyde kullanıldığı, atıkların en aza indirildiği bir dünya dileğini" paylaştı.

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AA

Bugün "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun Başkanı Emine Erdoğan da sıfır atıkla ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BM Genel Merkezi’nde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe video mesaj ile katıldığını belirtti.

Erdoğan, yayınladığı mesajında, "kaynakların en üst düzeyde kullanıldığı, atıkların en aza indirildiği ve sürdürülebilirliğin üstün geldiği refah dolu bir dünya" diledi.

Emine Erdoğan, dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için vaktini ve emeğini ortaya koyan bütün çevre gönüllüleri kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe video mesaj ile katıldım.



Bu anlamlı güne yönelik, BM-Habitat ve BM Çevre Programı başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların değerli iş birliğiyle düzenlenen tüm etkinliklerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Ortak evimiz dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için vaktini ve emeğini ortaya koyan bütün çevre gönüllülerinin Dünya Sıfır Atık Günü’nü kutluyorum.

"Hava kirliliği her yıl 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor"

Paylaşımda Emine Erdoğan'ın video mesajla katıldığı BM'nin etkinliğindeki konuşmasından bir kesite de yer verildi. Emine Erdoğan, söz konusu videoda şu mesajları aktardı:

Dünyanın tüm kadim öğretileri, doğanın bitmek bilmez ilhamından beslenmiş, bütün mahlukat ile uyumlu bir hayatı öğütlemiştir. Geçmişteki hayranlık uyandıran tabiat ile hürmet eksenindeki ilişki günden güne terk edilirken, gelecek nesillere nasıl bir dünya bıraktığımızı düşünüyorum. Hava kirliliği her yıl 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor. 1970'ten bu yana küresel yaban hayatı popülasyonu yüzde 70 azalmış durumda. Dünya insanlığın her yıl ürettiği 2 milyar ton atığı sırtında taşıyor. Her gün 2 bin çöp kamyonuna eş değer plastiği okyanuslara, nehirlere ve göllere atıyoruz. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun başkanı olarak atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum.

Antonio Guterres, Emine Erdoğan'ın çalışmalarından övgü ile bahsetti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliğine gönderdiği video mesajda, Emine Erdoğan'ın sıfır atıkla ilgili çalışmalarından övgüyle söz etti.

Guterres, Sıfır Atık Danışma Kurulunun geçen yıldan bu yana ortaklarını bu kritik konu ve sıfır atığın gerçeğe dönüştürülmesi için yapılması gerekenler etrafında bir araya getirdiğini kaydetti.

Guterres'ten Türkiye'ye ve Erdoğan'a teşekkür

Mesajında, BM Çevre Programı ve BM Habitat'la birlikte bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür eden Guterres, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın refikaları, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye sıfır atık gibi kritik bir konuda gösterdikleri vizyoner liderlik için teşekkür ediyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)