Emine Erdoğan'ın BM ziyaretine FETÖ ve CHP'lilerden alışveriş yalanı 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında New York'a BM Genel Sekreteri Guteress'in özel daveti ile giden Emine Erdoğan, FETÖ'cülerin hedefi oldu. Erdoğan'ın çanta aldığı yalanı akılalmaz bir dezenformasyonla yayıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında, FETÖ'cüler linç kampanyası başlattı.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) özel davetlisi olarak 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü için New York'a gitti.

Erdoğan'a kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu da eşlik etti.

Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu öncesi yani 29 Mart günü, kızı ve torunuyla Central Park'a yürüyüşe çıktı.

Emine Erdoğan'ın, parka giderken araçtan indiği an, FETÖ'cüler tarafından kaydedildi.

FETÖ'cü hesaplar, bu anları "Chanel mağazasından alışveriş yaptı" yalanıyla sosyal medyaya sürdü.

Görüntüler akılalmaz bir dezenformasyonla yayılırken, linç kampanyasına CHP'liler de katıldı.

FETÖ'cülerin sosyal medya paylaşımları, muhalif medyaya haber konusu oldu.

CHP medyası, ortaya atılan yalan kampanyayı haberleştirdi.

Aslı bilinmeyen olaya damgalanan yalan başlık, sosyal medyada paylaşım yağmuruna tutuldu.

New York'a ziyaretin amacı

Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017 yılında Sıfır Atık Projesi başlatıldı.

Projenin amacı, kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakmak.

Eylül 2022'de BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Emine Erdoğan, ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Ardından 15 Aralık 2022'de yapılan BM Genel Kurulunda, Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler 77. Genel Kuruluna sunulan "Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için sıfır atık uygulamalarının teşvik edilmesi" konulu "sıfır atık" kararı kabul edildi.

Genel Kurul, bu kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti.

BM Genel Sekreteri'nden özel davet

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Şubat'ta Türkiye'ye gelerek, Emine Erdoğan ve Türk halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Sharif, Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guteress'in ilk kez düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini de sundu.

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İşte Emine Erdoğan'ın Gutteres ile görüşmelerinden kareler...