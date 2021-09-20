Emine Erdoğan'ın kitabı: Afrika Seyahatlerim konusu nedir, ne zaman satışa çıkacak?

Emine Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Afrika Seyahatlerim' adlı kitabın konusu ve piyasaya çıkış tarihi merak ediliyor. Peki Afrika Seyahatlerim konusu nedir, ücreti ne kadar, ne zaman satışa çıkacak?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı okuyucuyla buluştu.

Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı ''Afrika Seyahatlerim'' isimli kitabı okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor.

Okuyucular, Emine Erdoğan'ın kitabının konusunu, piyasaya çıkış tarihini ve ücretini merak ediyor.

Peki, Emine Erdoğan'ın kitabı Afrika Seyahatlerim konusu nedir? Afrika Seyahatlerim kitabı ne zaman satışa çıkacak, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

AFRİKA SEYAHATLERİM NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" adlı kitabı, ekim ayı başında Türkiye'de satışa sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-22 Eylül'de ABD'ye yapacağı ziyarete eşlik edecek Emine Erdoğan, 'Afrika Seyahatlerim' adını verdiği ilk kitabını, 20 Eylül'de Türk Evi'nde düzenlenecek programla ülke liderlerinin eşlerine, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerine tanıtacak.

AFRİKA SEYAHATLERİM KONUSU NEDİR?

Emine Erdoğan, annesi Hayriye Hanım'a atfettiği kitapta, 2014-2020 yıllarında Cezayir, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad, Tunus, Moritanya, Mali, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Gambiya ve Senegal olmak üzere 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer veriyor.

Kitaba, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, ''Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.'' sözleriyle başlayan Emine Erdoğan, "Afrika'ya doğru" başlıklı ön sözde, yurt dışı yolculuklarının, kendisi için "insanlık tecrübelerine şahitlik edip sorumlulukları yeniden hatırlamak" demek olduğunu dile getirdi.

Afrika'ya eşinin gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde birçok ziyaret yaptığını hatırlatan Emine Erdoğan, ''Bu hatırat, eşimin Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirdiği Afrika ziyaretlerine yaptığım refakat sırasındaki şahitliklerime dayanıyor. Umuyorum bu kitap, iyiliğe, iş birliğine ve birbirimizi daha iyi anlamaya vesile olur, Afrika ile aramızdaki dostluk köprülerini güçlendirir.'' değerlendirmesinde bulundu.

KİTABIN GELİRİ AFRİKALI KADIN VE ÇOCUKLARA

Kitabın tüm telif geliri, Emine Erdoğan himayesinde Ankara'da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi aracılığıyla Afrikalı kadın ve çocuklara, kalkınma, eğitim, sağlık ve kültür desteği olarak ulaşacak.