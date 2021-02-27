Emine Erdoğan'ın paylaştığı fotoğrafın hikayesi

Emine Erdoğan'ın, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel paylaştığı fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün 67’nci yaşına girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan ilk isim ise eşi Emine Erdoğan oldu.

Instagram hesabı üzerinden anlamlı bir kutlama yapan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini tuttuğu bir fotoğrafı yayınladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Emine Erdoğan'ın “İyi ki doğdun” notunu düştüğü ve ilk kez yayınlanan fotoğrafın hikayesi ise oldukça merak edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NI DEVRALDIĞI DÖNEMDEN HATIRA

Bu fotoğraf, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nı devraldığı 28 Ağustos 2014 tarihinden 2 gün sonra Çankaya Köşkü’nde çekildi. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı forsuyla fotoğraflarının çekildiği gün kendisine eşi de eşlik etti.

Erdoğan çiftinin çekim aralarında dinlenirken spontane bir şekilde el ele tutuştukları o an ise Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar tarafından objektife yansıdı.