Emine Işınsu kimdir? Yazar Emine Işınsu'nun biyografisi ve eserleri

Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Emine Işınsu, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Bu acı haberin ardından Emine Işınsu hakkında bilgiler gündeme geldi. Peki Emine Işınsu kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden roman ve oyun yazarı Emine Işınsu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Ankara'da 83 yaşında hayatını kaybeden Emine Işınsu Öksüz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Edebiyatımızın değerli kalemlerinden Emine Işınsu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Emine Işınsu Öksüz'ün cenazesi, yarın Hacı Bayram Cami'sinde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Peki, vefatı üzerine merak edilen yazar Emine Işınsu kimdir, nereli? Emine Işınsu'nun biyografisi ve eserleri...

EMİNE IŞINSU KİMDİR?

Aralarında "Sancı", "Çiçekler Büyür", "Azap Toprakları" ve "Ak Topraklar"ın bulunduğu 20'yi aşkın eserin sahibi olan Emine Işınsu Öksüz, 17 Mayıs 1938 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi.

Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna'nın kızı olan yazar Işınsu, annesinden dolayı sürekli edebiyattan söz edilen ve şiir okunan bir çevrede, babasının görevlerinden dolayı da Sarıkamış, Şanlıurfa ve Karaman gibi yurdun çeşitli yerlerinde yaşayarak büyümüştür.

Öksüz, annesiyle çıkardıkları "Ayşe Dergisi" ile başlayan dergi yayıncılığının ardından ilk şiir kitabını henüz 17 yaşındayken "İki Nokta" adıyla çıkarmıştır.

"Küçük Dünya" adlı kitabından sonra da 1960'lı yıllarda yoğun bir şekilde roman yazmaya yönelen usta kalem, fikir ve sanat dergisi "Töre"yi 1971-1981 yılları arasında çıkarmıştır.

1967 yılında "Bir Yürek Satıldı" ile "Bir Milyon İğne" ve 1975 yılında da "Adsız Kahramanlar" oyunlarını kaleme almıştır. Öksüz'ün TRT'de radyofonik oyun olarak yayımlanan "Bir Yürek Satıldı" eseri ile "Küçük Dünya" romanı, televizyon dizisi olarak TRT'de izleyicilerle bulumuştur.

Birçok dergi ve gazetede de yazıları yayımlanan Işınsu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği gibi birçok kurumdan ödülü bulunmaktadır.

83 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz bugün vefat etti. Eşi olan yazar Prof. Dr. İskender Öksüz, 83 yaşındaki yazarın vefatına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce eşim Emine Işınsu'yu kaybettim" açıklamasında bulundu.