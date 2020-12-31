Eminönü Alibeyköy tramvay hattı açıldı mı? Haliç tramvayı kaç gün ücretsiz?

Haliç sahilinde sabah ve akşam saatlerinde oluşan trafiği azaltmak amacıyla inşa edilen Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı açıldı mı sorusu merak konusu oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü -Alibeyköy Tramvay Hattı test sürüşüne katıldı. Sonrasında açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu, tramvay hattının ne zaman açılacağını da belirtti.

2019'un sonunda hizmete açılması planlanan fakat Haliç üzerine yapılan dolgu alanının henüz üzerinde tramvay aracı olmamasına karşın çökmeler meydana gelmesi nedeniyle, ray döşenen bazı bölümler yıkılarak yeniden yapıldı.

Türkiye'nin ilk katenersiz raylı sistemi olacak Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında günlük 114 bin yolcu taşıması planlanıyor.

Eminönü Alibeyköy tramvay hattı ne zaman açılacak? Alibeyköy Eminönü durak isimleri neler?

EMİNÖNÜ ALİBEYKÖY TRAMVAYI AÇILDI MI, KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Metro, vapur, otobüs gibi diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegre olan Eminönü Alibeyköy tramvay hattında çalışmalar sona erdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu twitter hesabından yapmış olduğu paylaşda; “İstanbul’a bir güzel haber daha Alibeyköy Eminönü Tramvay’ının ilk etabını 1 Ocak’ta açıyoruz. Bu hat hem önemli bir ulaşım olanağı sağlayacak hem de Haliç çevresinin canlanmasına katkı sunacak” ifadelerini kullandı

Yapımı 4 yıl süren Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının, 1 Ocak 2021'de kullanıma açılacak. İlk 10 gün ücretsiz seyahat edilebilecek. Fakat ilk etapta sadece Cibali ile Alibeyköy istasyonları arasında hizmet verecek.

Tramvay hattında kullanılacak vagonlarının teslim işlemleri de tamamlandı.

EMİNÖNÜ ALİBEYKÖY TRAMVAYI DURAKLARI

Eminönü Meydan İstasyonu

Cibali İstasyonu

Balat İstasyonu

Feshane İstasyonu

Eyüp Devlet Hastanesi İstasyonu

Sakarya Mahallesi İstasyonu

Alibeyköy İstasyonu

Küçük Pazar İstasyonu

Fener İstasyonu

Ayvansaray İstasyonu

Eyüp Teleferik İstasyonu

Silahtarağa İstasyonu

Alibeyköy Merkez İstasyonu

Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu

ENTEGRE OLUNAN HATLAR

Eminönü istasyonunda T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattı ve deniz iskeleleri ile,

Küçükpazar istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ile,

Eyüp Teleferik istasyonunda TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile,

Alibeyköy istasyonunda M7 Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt metro hattı ile entegre olacaktır.

Proje tam kapasite ile çalışmaya başladığında günlük 25 bin kişiye hizmet verecek.

Alibeyköy Cep Otogarı istasyonu ile hattın başlangıç durağı olan Eminönü arasındaki ulaşım süresi ise 30 dakikaya düşürülmüş olacak.